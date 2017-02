Ufficiale: Luis Fabiano al Vasco da Gama

Torna finalmente in patria Luis Fabiano: il calciatore brasiliano, infatti, ha firmato per il Vasco da Gama.

L’ufficialità è arrivata direttamente dal profilo twitter del club di Rio de Janeiro.

Ritornerà quindi in patria l’attaccante nativo di Campinas, che in Europa si è tolto molte soddisfazioni: il miglior calcio l’ha espresso al Siviglia quando, dal 2005 al 2011, ha aiutato il club spagnolo a vincere due Coppe di Spagna, una Supercoppa Spagnola, due Coppe UEFA ed una Supercoppa UEFA.

Anche con la Nazionale verdeoro si è tolto tante soddisfazioni, grazie ai successi in Copa America nel 2004 e nella Confederations Cup del 2009 di cui è stato anche capocannoniere con 5 reti.

L’ultimo anno l’ha passato in Cina, al Tianjin Quanjian.

Ora quasi 37enne Luis Fabiano è pronto ad una nuova sfida, nella sua patria, in Brasile..