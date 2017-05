Under 20: ufficializzati i 21 per il Mondiale, Orsolini e Mandragora presenti

Dal 20 maggio all'11 giugno segui i Mondiali Under 20 Live su Eurosport e www.eurosportplayer

L'avventura mondiale della Nazionale Under 20 sta per iniziare. Il tecnico azzurro Alberico Evani ha reso noti i nomi dei 21 giocatori che prenderanno parte alla spedizione iridata che si svolgerà in Corea del Sud dal 20 maggio all'11 giugno prossimi. La squadra si radunerà domenica a Roma e martedì 16 maggio partirà alla volta della Corea del Sud; farà il suo esordio nel torneo domenica 21 maggio con l'Uruguay a Suwon (ore 20 locali, le 13 italiane), il capoluogo della provincia di Gyeonggi che ospiterà anche il secondo match degli Azzurrini in programma mercoledì 24 maggio (ore 17 locali, le 10 italiane) contro il Sudafrica, mentre la terza e ultima sfida del girone con il Giappone si disputerà sabato 27 maggio (ore 20 locali, le 13 italiane) a Cheonan. Si qualificano agli ottavi di finale le due prime classificate dei sei gironi e le quattro migliori terze.

I convocati per il Mondiale

Portieri: Samuele Perisan (Udinese), Andrea Zaccagno (Pro Vercelli); Alessandro Plizzari (Milan). Difensori: Mauro Coppolaro (Latina), Federico Dimarco (Empoli), Riccardo Marchizza (Roma), Giuseppe Pezzella (Palermo), Giuseppe Scalera (Fiorentina), Leonardo Sernicola (Fondi), Filippo Romagna (Brescia). Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Alfredo Bifulco (Carpi), Paolo Ghiglione (Spal), Rolando Mandragora (Juventus), Simone Minelli (Albinoleffe), Matteo Pessina (Como), Mattia Vitale (Cesena). Attaccanti: Giuseppe Antonio Panico (Cesena), Riccardo Orsolini (Ascoli), Andrea Favilli (Ascoli), Luca Vido (Cittadella).