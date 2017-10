Under 21, Di Biagio convoca Federico Bonazzoli per amichevole con Marocco

Budapest (Ungheria), 6 ott. (LaPresse) - Dopo il 6-2 all'Ungheria, la Nazionale Under 21 è tornata in albergo e questa mattina si è allenata a Budapest: seduta di scarico per i giocatori scesi in campo ieri e lavoro sul campo per il resto del gruppo. Gli Azzurrini partiranno nel primo pomeriggio di domani alla volta di Ferrara, dove martedì (ore 18.30 – diretta su Rai 2) allo stadio 'Paolo Mazza' affronteranno in amichevole i pari età del Marocco. Domani per la seduta di allenamento pomeridiana si aggregherà al gruppo anche Federico Bonazzoli, sceso in campo ieri a Gorgonzola nel match valido per il Torneo '8 Nazioni' tra la Nazionale Under 20 e l'Inghilterra. L'attaccante della Spal - si legge in una nota della Figc - era già stato convocato da Luigi Di Biagio poco meno di tre anni fa (Italia-Danimarca, 17 novembre 2014), quando, prima del debutto di Gianluigi Donnarumma, era stato il più giocatore più giovane ad aver esordito con l'Under 21.

Ecco l'elenco dei convocati. Portieri: Emil Audero (Venezia), Mattia Del Favero (Juventus), Simone Scuffet (Udinese). Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Bari), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella). Centrocampisti: Federico Chiesa (Fiorentina), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Manuel Locatelli (Milan), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia). Attaccanti: Federico Bonazzoli (Spal), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Ascoli), Riccardo Orsolini (Atalanta), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Hellas Verona), Luca Vido (Atalanta).