Valencia: idea Politano per l’attacco

Il Valencia guarda in casa nostra non solo per la difesa. Dopo Murillo infatti il club spagnolo sembrerebbe interessato anche ad un attaccante che ha fatto molto bene nel nostro campionato. Il nome è quello di Matteo Politano del Sassuolo. L’esterno d’attacco neroverde piace da molto tempo anche alla Fiorentina, ma il club di Squinzi ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Per strapparlo alla concorrenza viola infatti il Valencia dovrà versare nelle casse degli emiliani una cifra che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. L’ala destra classe 1993, che tra l’altro compirà 24 anni domani, è reduce dalla sua miglior stagione in carriera. Trentadue presenze in A con la maglia del Sassuolo condite da 5 gol e 6 assist. L’esterno offensivo romano si è caricato sulle spalle l’attacco neroverde durante il lungo periodo di assenza di Domenico Berardi che ha saltato diverse partite per infortunio. Politano è cresciuto molto nella seconda parte di stagione. Ora può ricoprire praticamente tutti i ruoli del tridente d’attacco e spesso è in grado di scarificarsi in fase difensiva. Dopo Zaza dunque a Valencia potrebbe arrivare un altro azzurro. L’interesse c’è, ma ancora non è stata intavolata una vera e propria trattativa. Certamente il Sassuolo proverà in tutti i modi a resistere ma, siamo sicuri, non sarà facile.