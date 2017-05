Valverde: "Barcellona? Non ho preso accordi con nessuno"

Milano, 24 mag. (LaPresse) - Ernesto Valverde, nel giorno della conferenza stampa d'addio all'Athletic Bilbao, ha smentito di avere già un accordo con il Barcellona, il club a cui è stato accostato maggiormente, come successore di Luis Enrique sulla panchina blaugrana. "Non ho preso accordi con nessuno, non ho parlato con nessuno - ha dichiarato - Ci sono grandi club interessati a me ma non posso confermare niente".