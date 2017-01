Van Gaal chiarisce: "Non mi sono ritirato, mi prendo solo un anno sabbatico"

Amsterdam (Olanda), 18 gen. (LaPresse/Reuters) - L'ex tecnico di Manchester United e della nazionale olandese, Louis van Gaal, ha respinto le indiscrezioni dei media olandesi secondo cui si è ritirato da allenatore e ha chiarito che prenderà una decisione sul suo futuro al termine di un anno sabbatico. Van Gaal, 65 anni, libero da quando è stato esonerato dallo United lo scorso maggio, ha spiegato all'emittente spagnola 'Cadena Ser' di aver rifiutato l'offerta di allenare il Valencia il mese scorso. Secondo il quotidiano olandese 'De Telegraaf', il tecnico avrebbe deciso di chiudere la sua carriera, decisione influenzata dalla morte del genero. "Non mi sono ritirato", ha chiarito a 'Cadena Ser'. "Prenderò un anno sabbatico e poi deciderò cosa fare. C'è una grande possibilità di ritirarmi ma non è definitiva". "Se continuerò o meno, dipenderà anche dalle offerte che ricevo. Ho allenato molti club e penso che sia molto difficile migliorare quel livello", ha aggiunto. Van Gaal aveva rivelato ai media olandesi di aver rifiutato un'offerta vantaggiosa per allenare in Cina. "Avrei potuto andarci, ma sono ancora qui", le parole del tecnico. "Sono successe tante cose nella mia famiglia e sono stato costretto a guardare le cose in modo diverso".