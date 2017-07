Vasco da Gama: stadio chiuso dopo la morte di un tifoso

San Paolo (Brasile), 11 lug. (LaPresse/Xinhua) - Il Vasco da Gama sarà costretto a giocare a porte chiuse dopo la morte violenta di un tifoso. Lo ha deciso la Cbf, la Federcalcio brasiliana. Il 27enne Davi Rocha Lopes, è rimasto ucciso dopo la sconfitta del Vasco per 1-0 contro il Flamengo nel match di campionato di sabato scorso. Tre altre persone sono state portate in ospedale dopo gli scontri che hanno coinvolto tifosi e poliziotti, di cui due con ferite da arma da fuoco. "La Cbf ha deciso di proibire lo svolgimento di partite davanti ai tifosi allo stadio Sao Januario fino a nuovo avviso", ha comunicato la Federazione. Il Tribunale Superiore dello Sport brasiliano ha rilasciato una dichiarazione separata richiedendo di porre i sigilli all'impianto per le preoccupazioni legate alle sicurezza pubblica.