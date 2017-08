Vazquez, il piano B della Roma se non arriva Mahrez: scheda e segreti del giocatore

Se dovesse saltare l'affare Mahrez, la Roma avrebbe un altro obiettivo come esterno d'attacco: Lucas Vazquez, spagnolo classe '91 in forza al Real Madrid. Cresciuto nella cantera blanca (in squadra B dal 2011), il giocatore si è fatto le ossa un anno all'Espanyol (2014-15) per rientrare poi alla base dal 2015. Le caratteristiche sono molto simili a quelle dell'algerino e, nell'ottica di sostituire Salah – passato al Liverpool – il profilo sembra poter essere “giusto” per i giallorossi e per il modulo di Di Francesco, che ama giocare con le tre punte, di cui le due esterne sono abili nei dribbling, capaci di fare assist e calciare a rete.

Dati anagrafici

Nato: 1 luglio 1991 a Curtis

Ruolo: Ala

Piede preferito: destro

Nazionale: Spagna (3 presenze)

2017 Vazquez LucasGetty Images

Statistiche: poco prolifico sotto porta

Squadra-Anni Presenze Gol Real Madrid B (2011-2014) 67 11 Espanyol(2014/15) 39 4 ULTIMA STAGIONE (Real Madrid) 50 4

Valutazione economica: 15 milioni

Operazione che costerebbe circa la metà rispetto a quella relativa a Mahrez, ma le statistiche sembrano confermarne il valore, al momento inferiore rispetto a quello dell'algerino del Leicester. Ha grandi colpi ma non è ancora esploso, anche perché chiuso al Real Madrid da fenomeni del calibro di Bale, Benzema, Isco e James Rodriguez. Sarebbe una scommessa, economicamente conveniente.

Qualità: tecnica e dribbling invidiabili

Giocatore dal baricentro basso (173 cm), è il classico attaccante esterno rapido e di fantasia. Di piede destro, può giocare dall'una e dall'altra parte sul fronte esterno dell'attacco, con buona capacità di calcio con entrambi i piedi. Maestro dell'assist, il suo meglio lo dà negli spazi stretti con rapidi giochi di gambe, dribbling, palle profonde e interessanti per i compagni. Con uno così, Dzeko potrebbe giovarne e fare ancora un anno da primatista della classifica cannonieri.

Difetti: segna poco

Nelle sue precedenti stagioni la porta l'ha vista poco. In 189 partite totali nella carriera da professionista solo 23 gol, che per uno avvezzo a stare a pochi passi dalla porta non sono cifre roboanti. Sicuramente meglio la statistica degli assist (43), ma se dovesse essere il “sostituto” di Salah dovrebbe migliorare nel cinismo sotto rete.

Curiosità: due Champions vinte, non da protagonista

Classe e doti tecniche non mancano, ma anche la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto può fare la differenza nel ricordo e nella valutazione che si dà a un calciatore. Lucas Vazquez, che ha il merito e la sorte di far parte della squadra che negli ultimi due anni ha dominato in Europa, ha vinto per due anni consecutivi la Champions League senza essere mai vero protagonista. Ha giocato tanto nell'edizione 2015-16, molto meno nella scorsa (addirittura in tribuna in finale), collezionando un totale di 17 presenze e un gol.

Video: ecco come gioca Vazquez

I gol si contano sulle dita di una mano ma questo nel 3-1 dello scorso campionato contro l'Osasuna è una bella chicca che rappresenta le doti tecniche del giocatore. Incursione in area da destra, controllo rapido nello stretto e tocco sotto a battere il portiere avversario. Non sarà un bomber, ma quando segna lo fa con stile.