Verona: rescisso il contratto dell'ex tecnico Mandorlini

Verona, 15 feb. (LaPresse) - Con una nota sul suo sito internet, l'Hellas Verona comunica "di aver risolto consensualmente il contratto con l'allenatore Andrea Mandorlini". "Per cinque anni di grandi gioie, per il sincero amore dimostrato verso la maglia del Verona, per i ricordi indelebili che ha lasciato nella mente di tutti quelli con il gialloblù nel cuore, l'Hellas Verona ringrazia Andrea e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale", si legge nella nota del club gialloblu.