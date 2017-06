Verona: Toni lascia l'incarico da dirigente del club

Verona, 28 giu. (LaPresse) - Con una nota sul proprio sito internet, l'Hellas Verona comunica "che il 30 giugno 2017 si concluderà il rapporto professionale con Luca Toni". E' durata un anno quindi l'esperienza dell'ex centravanti campione del Mondo come dirigente gialloblu. Toni era stato ingaggiato come una sorta di 'consigliere personale' del presidente Setti. Nella nota, il Verona "dalla dirigenza allo staff tecnico, dalla squadra a tutti i dipendenti vuole ringraziare di cuore Luca per questi quattro anni insieme. Dai successi sul campo, di cui è stato protagonista con 51 gol, 128 punti conquistati in campionato e un titolo di capocannoniere, a quest'anno da dirigente. Le nostre strade si separano ma chissà che, un giorno, non si torni a camminare insieme". "Sei stato un campione sul campo, che ha meritato di entrare nella storia di questo club, questo dicono i numeri. Sei un amico, una persona con dei valori importanti", il saluto del Presidente Setti.