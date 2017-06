Via Salah e Dzeko: la Roma potrebbe rifarsi il look in attacco

Dopo l’addio di Totti al calcio giocato, la Roma potrebbe rinunciare ad altre due importantissime pedine del suo parco attaccanti: per Edin Dzeko e Mohamed Salah, infatti, suonano sirene estere.

Il Liverpool vuole Salah, ma servono almeno 40 milioni

Per quanto riguarda l’egiziano, in questi giorni si è registrato un fortissimo interesse del Liverpool. I Reds hanno presentato alla Roma una prima offerta da 32 milioni, proposta non presa in considerazione dai giallorossi e rimandata al mittente. Salah, ha fatto sapere la società, potrebbe partire per una cifra attorno ai 40-45 milioni di euro. Il Liverpool non dovrebbe avere problemi ad offrire una somma vicina alle richieste della Roma, forte anche del fatto che il giocatore ha dato l’ok al trasferimento. Gli inglesi hanno offerto a Salah un pluriennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Le due parti sembrano avere trovato un’intesa di massima, si attendono sviluppi.

Mohamed Salah Empoli Roma 2016LaPresse

La Roma ha già un'idea: Domenico Berardi

Per rimpiazzarlo, la Roma segue tre piste: una è concreta, mentre per le altre due si tratta di semplici idee. Quella più fattibile (e gradita) porta a Domenico Berardi. Attorno al talentuoso ragazzo calabrese si è sviluppata una confusa situazione di mercato, con il giocatore che andrebbe via da Sassuolo ma con il presidente Squinzi che, più volte, ha dichiarato di non volersi privare del suo numero 25. Oltre al patron neroverde, però, c’è anche il problema di una fortissima concorrenza, Inter in primis. Inoltre, i nerazzurri sono in leggero vantaggio rispetto alla Roma. La trattativa non è semplice. Le altre due ipotesi, anche se si tratta di semplici idee, rispondono ai nomi del Papu Gomez e di Matteo Politano.

Domenico Berardi durante la partita tra Sassuolo e Cagliari, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Lo Zenit di Mancini ha messo gli occhi su Edin Dzeko

Capitolo Dzeko: la Roma non ha fretta di cedere il capocannoniere, ma se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per giocatore e società si potrebbe pensare a un suo addio. Qualche settimana fa si era parlato di un interesse del Bayern Monaco, salvo poi tramontare definitivamente. Una nuova contendente è invece lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Il tecnico italiano ha già lavorato con Dzeko ai tempi del Manchester City e ha fatto sapere alla società che il bosniaco sarebbe il rinforzo ideale per la sua squadra.

Gabriele Amerio