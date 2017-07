VIDEO - Jermain Defoe scoppia in lacrime in conferenza stampa: "Bradley sarà sempre nel mio cuore"

La storia di Bradley Lowery ha commosso tutto il mondo del calcio. Una storia di lotta, passione, sacrificio e amicizia nata ai bordi del rettangolo verde dello Stadium of Light. Il piccolo tifoso del Sunderland affetto da una rara forma di neuroblastoma, è diventato la mascotte della squadra e non solo, ha stretto una fortissima amicizia con l’ex attaccante del Sunderland, Jermain Defoe, molto attivo nella causa Lowery. Una storia che, raccontata così, farebbe presagire un lieto fine, invece, proprio poco tempo fa, le condizioni del piccolo si sono aggravate e durante una conferenza stampa, l’attuale giocatore del Bournemouth non è riuscito a trattenere le lacrime, rispondendo alla domanda di un giornalista riguardante il suo piccolo Brad.

" Quando ho conosciuto Bradley non potevo credere che fosse malato. Sprizzava energia da tutti i pori e la trasmetteva agli altri. Da quel momento tra noi, è nato un feeling particolare. E' un grande, ricordo la sua energia negli spogliatoi. Parlo con la sua famiglia tutti i giorni e sono stato da lui pochi giorni fa, pensavo di essere preparato ma vederlo soffrire così è difficile. Bradley sta lottando, ma posso dire che purtroppo è una questione di giorni prima che la malattia abbia la meglio. Sono e siamo vicini alla famiglia e li aiuteremo ad andare avanti. Brad sarà nel mio cuore per tutta la vita. Ogni mattina mi sveglio e controllo il telefono pensando a lui e al suo amore e all’energia che gli ho visto negli occhi "

Le condizioni del piccolo Bradley

La famiglia Lowery intanto, tramite Facebook, aggiorna tutti i sostenitori del piccolo che purtroppo, è arrivato alla sua fase terminale.

" Bradley ha avuto una giornata difficile, non risponde più ma sappiamo che ci sta ascoltando. Sta lottando ancora ed ci si spezza il cuore nel vederlo così. Quando arriverà 'il momento’, ci sarà un aggiornamento su questa pagina prima di qualsiasi altro posto. Grazie per le belle parole e il tutto il supporto "