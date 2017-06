VIDEO - Kean tradisce la Juventus col cucchiaio dal dischetto: in finale va la Fiorentina

Juventus eliminata dalla Fiorentina in semifinale del campionato Primavera. Fin qui, tutto nella norma. Ma se si entra nel vivo di quanto accaduto e di come è finita la corsa dei bianconeri il tutto assume un carattere tragicomico. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari firmato Clemenza e Sottil si va ai rigori e a tradire la Signora è Kean, che dal dischetto si fa prendere un po’ troppo la mano e cerca, dopo una rincorsa alquanto curiosa, un cucchiaio decisamente mal riuscito.

L’esito è pessimo, il portiere della Fiorentina para comodamente e la Viola vola in finale grazie a un 5 su 5 dal dischetto nel momento decisivo. Tirata d’orecchie per l’attaccante juventino, che si ricorderà di questo rigore per un bel po’ di tempo.