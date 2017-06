Vince 25-0 e viene esonerato, il club: "Noi educhiamo al rispetto"

Una storia di calcio giovanile divide e fa riflettere. Solitamente gli allenatori vengono esonerati in seguito a una più o meno lunga serie di risultati negativi, ma questa volta un tecnico è stato licenziato per aver vinto una partita 25-0.

È successo in Spagna, dopo la gara dominata dalla formazione Under 11 del Serranos, società alla periferia di Valencia, contro i pari età del Benicalap. Il tecnico sconfitto è rimasto dov’era, quello vincente è stato silurato con la seguente motivazione:

" Noi incoraggiamo il rispetto per gli avversari. Il tecnico non ha gestito bene la situazione "

Non è stata tollerata l’umiliazione dunque, inaccettabile per giocatori di quell’età, come ha spiegato Pablo Alcaide, uno dei responsabili del club intervistato da ‘El Pais’.

Non si è fatta comunque attendere la replica dell’allenatore esonerato che, tramite il suo avvocato, ha puntualizzato:

" In nessun caso ha incoraggiato i suoi giocatori ad aumentare il vantaggio. Al contrario, ha detto loro di smettere di pressare nella metà campo avversaria. Ma loro non avevano cambi, continuavano ad attaccare e hanno lasciato troppi spazi "

Il Benicalap ha chiuso la stagione con zero punti e 247 gol subiti in 30 partite. Dato che le gare dei campionati giovanili finiscono spesso con risultati così larghi molte squadre hanno chiesto ai loro giocatori di non esultare più una volta giunti alla doppia cifra. Resterebbe solo da stabilire se sia questo il vero rispetto... Fermarsi non rappresenterebbe, invece, una doppia umiliazione?