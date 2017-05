Virtus Entella: Castorina confermato in panchina

La Virtus Entella conferma in panchina Gianpaolo Castorina. Il club ligure comunica in una nota che il tecnico continuerà la sua esperienza in prima squadra anche nella prossima stagione. "Tutta la famiglia Entella è orgogliosa del percorso compiuto da Castorina in questi anni ed augura al mister buon lavoro e i migliori risultati", si legge.