Volate d'Europa: duelli mozzafiato in Liga e Ligue 1, Conte e Ancelotti devono gestire

Se in Italia la Juve è ormai lanciata verso il sesto scudetto di fila, il panorama è più incerto negli altri top campionati europei: dall'eterno duello Barcellona-Real Madrid, al "triangolo" Monaco-PSG-Nizza in Francia, passado per la difesa di Chelsea e Bayern dai pretendenti al trono, sarà un finale di stagione tutto da vivere con possibili ribaltoni al vertice.

Volata di Premier League

Il radiocomandato destro dalla lunga distanza del fuoriclasse Eriksen ha tenuto in vita la Premier League: grazie alla prodezza del danese il Tottenham ha infatti regolato il Palace nel finale di gara e mantenuto i quattro punti di distanza dal Chelsea di Antonio Conte. Il calendario, tuttavia, sorride ai Blues e alla banda Pochettino servirà un’impresa per confezionare il ribaltone. Gli Spurs si troveranno ad affrontare, nell’ordine, North London Derby, West Ham al London Stadium, Manchester United e le trasferte di Leicester e Hull, mentre il Chelsea non avrà più scontri diretti. Conte dovrà mantenere alta la soglia di attenzione: in caso di arrivo a pari punti la differenza reti al momento premierebbe gli Spurs (+7 rispetto al Chelsea). Attenzione alla lotta per i piazzamenti Champions: al momento Arsenal escluso, sarebbe la prima volta dal 1998 a questa parte. In chiave relegation zone si preannuncia un duello all’ultimo sangue tra l’Hull City di Andrea Ranocchia e lo Swansea.

GIORNATA CHELSEA* TOTTENHAM* 28 Watford / 34 / LEICESTER 35 EVERTON Arsenal 36 Middlesbrough WEST HAM 37 WEST BROMWICH Manchester United 38 Sunderland HULL CITY

* in maiuscolo gli impegni in trasferta

Volata di Liga

Quest’anno non c’è spazio alcuno per terze incomode: per il titolo è solo questione di Clasico Barcellona-Real Madrid. Sfida senza esclusione di colpi: se il Barça ha rifilato 7 fischioni all’Osasuna nell’ultimo turno, il Real ha risposto a distanza con 6 al Deportivo. Le due super potenze del calcio spagnolo sono appaiate in cima alla classifica a quota 78 punti (a +10 dall’Atletico Madrid terza forza del campionato), ma il Real deve recuperare una partita. Sono proprio i merengues ad avere un calendario più ostico: Celta, Valencia e Siviglia in questo senso saranno i migliori alleati dei blaugrana. In caso di arrivo a pari punti sarebbe il Barça a festeggiare, forte del vantaggio negli scontri diretti. A meno di scossoni le posizioni Champions e salvezza paiono ormai cristallizzate, mentre per l’ultimo slot in chiave Europa League è derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Video - I 10 complimenti più belli rivolti a Lionel Messi 01:47

GIORNATA BARCELLONA REAL MADRID 21 / CELTA VIGO 35 ESPANYOL Valencia 36 Villarreal GRANADA 37 LAS PALMAS Siviglia 38 Eibar MALAGA

Volata di Bundesliga

Smaltite le cocenti delusioni legate all’eliminazione in Champions e in DFB Pokal, al Bayern non rimane che buttarsi sul campionato. Sono ben 8 le attaccature di vantaggio sulla rivelazione Lipsia, un margine tutto da gestire per Carlo Ancelotti; alla penultima giornata il calendario presenta lo scontro diretto alla Red Bull Arena, ma anche una sconfitta potrebbe risultare indolore per i Roten, i quali conservano un incolmabile vantaggio per quel che concerne la differenza reti. In ottica lotta per non retrocedere in Zweite Bundesliga occhio alla posizione del Wolfsburg, nobile decaduta che viaggia con un solo punticino di vantaggio sulla zona rossa.

GIORNATA BAYERN MONACO LIPSIA 31 WOLFSBURG Ingolstadt 32 Darmstadt HERTHA BERLINO 33 LIPSIA Bayern Monaco 34 Friburgo EINTRACHT FRANCOFORTE

Volata di Ligue 1

Sfida elettrizzante tra il pretendente al trono Monaco e i campioni uscenti di Francia del PSG con il Nizza di Balotelli nel ruolo di terzo incomodo: i favoriti d’obbligo sono i monegaschi, appaiati in vetta alla classifica assieme al PSG (a +6 dal Nizza terzo della classe) ma con una partita da recuperare rispetto ai parigini e una differenza reti nettamente migliore. Il calendario degli uomini di Jardim non presenta scontri diretti, mentre nel prossimo turno PSG e Nizza si “scanneranno” nel posticipo di lusso all’Allianz Riviera. Mancano quattro giornate al termine di una Ligue 1 tuttora in bilico e aperta a ogni scenario: Bordeaux, Lione e Marsiglia si contendono due posti per l’Europa League, mentre la lotta salvezza è destinata a risolversi sul filo di lana.

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03

GIORNATA MONACO PSG NIZZA 31 St. Etienne / / 35 Tolosa NIZZA Psg 36 NANCY Bastia OLYMPIQUE MARSIGLIA 37 Lilla ST ETIENNE Angers 38 RENNES Caen LIONE