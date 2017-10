Roma, che blitz in Youth League: piegato 2-0 il Chelsea che non perdeva da tre anni

La Roma non ha mai vinto in Inghilterra nella sua storia in Champions League e proverà a sfatare il tabù questa sera allo Stamford Bridge, nel frattempo i giallorossi si godono l’impresa della Primavera di Alberto De Rossi che si prende la sua rivincita sul Chelsea, che due anni fa aveva eliminato proprio la Roma dalla Final Four di Nyon. Per i Blues si tratta della prima sconfitta europea dopo ben 17 risultati utili consecutivi (ultimo ko del Chelsea in Youth League contro lo Schalke a Gelsenkrichen nel novembre 2014), una sconfitta che costa anche il primato solitario nel girone visto che ora in vetta ci sono Chelsea, Roma ed Atletico Madrid a quota 6 punti.

Gara di sostanza e cinismo quello della Roma che dopo aver sfiorato il vantaggio già nella prima mezzora, sblocca il punteggio prima dello scadere del primo tempo con un rigore trasformato da Marcucci e concesso per un ingenuo fallo di mano di Apadu. Nella ripresa ci si aspetta la reazione dei Blues ma sono ancora i giallorossi al primo affondo a trovare il gol con Valeu, che fredda con un sinistro da fuori l’incerto Bulka.

Doppio Pinamonti, l’Inter passa a Kiev e sfiderà l'Esbjerg

Buone notizie anche per l’Inter Primavera di Stefano Vecchi ha battuto in trasferta la Dimamo Kiev per 3-0 staccando così il pass per il secondo turno di UEFA Youth League Domestic Champions dove sfiderà i danesi dell'Esbjerg. A firmare il successo nerazzurro la doppietta di Andrea Pinamonti nel primo tempo e il sigillo di Odgaard nella ripresa.