Zaccardo, le migliaia di offerte di Linkedin ed un futuro all’estero

Quando si è sulla sogia dei 36 anni e si rescinde il proprio contratto, per un calciatore avere subito nuove offerte da diversi club non è cosa scontata, a meno che non ci si chiami Leo, Cristiano, ma anche Cristian sembra poter andar bene, basta avere un profilo Linkedin e il gioco è fatto: lo ha dimostrato Zaccardo, ex calciatore di Parma e Milan ma soprattutto campione del mondo nel 2006 in maglia azzurra, che di recente ha risolto il proprio contratto con il Vicenza. E poi? Poi ha scritto su Linkedin la propria disponibilità ad accasarsi subito in altri club, anche all’estero, e quella che sembrava essere partita come una semplice provocazione, si è trasformata in una miniera di nuove opportunità.

“La mia era partita come una provocazione simpatica, ma dicendo la verità… ho ricevuto più di un migliaio di offerte, da Grecia, Portogallo, seconda divisione spagnola, dal Brasile all’Argentina fino all’Australia, pensavo sarebbero state meno”

Zaccardo non è più lo stesso giocatore di qualche tempo fa, meno veloce, come lui stesso ammette, ma sempre convinto di potere dare il proprio importante contributo in campo e fuori: “In campo offro esperienza, senso della posizione e lettura anticipata della giocata. Sono un leader silenzioso e cerco di dare l’esempio ai più giovani arrivando un’ ora prima al campo”.

Zaccardo si è proposto soprattutto per destinazioni estere, ma al solo sentire pronunciata la parola Serie A la sua reazione può essere una una soltanto: “Giocherei anche gratis con bonus, a seconda degli obiettivi individuali e di squadra“. E alla domanda, dal contenuto piuttosto ambizioso, sulla possibilità di giocarsi un posto nel Milan attuale, Cristian risponde : “Un posto al Milan? Forse ora no, però non è che vada poi così tanto lontano”.

di Edoardo Mechelli