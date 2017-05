Zidane: "Allegri tra migliori tecnici al mondo, Buffon leader nato"

"Merita tutto quello che ha avuto e ha dimostrato di essere fra i migliori allenatori al mondo". Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane tesse le lodi del collega Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della Uefa in vista della finale di Champions League. "Ha ricostruito o almeno migliorato la Juve. Naturalmente è anche merito della società e dei giocatori, ma soprattutto dell'allenatore a capo del progetto. Lo rispetto molto - ha aggiunto il francese - Buffon? È un leader nato ed è stato un giocatore straordinario per tutta la carriera. Guida la squadra ed è un gran capitano. Inoltre, ha sempre avuto belle parole per tutti i professionisti con cui ha avuto a che fare. Questo dimostra che è una bella persona, oltre che un grande portiere e un leader".