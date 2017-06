Canoa slalom, Coppa del Mondo: a Praga, nel C1 un immenso Raffaello Ivaldi è terzo

Si chiude in maniera molto positiva per gli azzurri la tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom che si è svolta a Praga (Repubblica Ceca): l‘Italia si gode la grande prestazione di Raffaello Ivaldi, terzo al traguardo nella canadese monoposto. La bella giornata per i nostri colori è completata da Stefanie Horn, quinta nel K1 femminile.

Nel C1 maschile infatti, Ivaldi, dopo aver chiuso al settimo posto la run di qualificazione di venerdì, ha strappato il quinto tempo in semifinale. Nella discesa finale l’azzurro, in una gara sul filo dei centesimi, ha concluso al terzo posto, a soli 3 centesimi dallo slovacco Matej Benus, secondo, ma con un margine di appena 4 centesimi sullo sloveno Benjamin Savsek, quarto. Vince il tedesco Sideris Tasiadis, che aveva chiuso in testa anche la semifinale. Si ferma in semifinale invece Roberto Colazingari, che ha fatto registrare il 16° tempo.

Nel K1 femminile la vicecampionessa d’Europa in carica Stefanie Horn, dopo aver vinto la prima run di qualificazione nella giornata di venerdì, ha rischiato una clamorosa eliminazione in semifinale, strappando per il rotto della cuffia il decimo tempo, l’ultimo utile per l’accesso alla finale, dove ha poi chiuso al quinto posto, accumulando 4 penalità che l’hanno estromessa dalla lotta per il podio, distante meno di un secondo. Vince la spagnola Maialen Chourraut, davanti alla britannica Kimberley Woods e alla tedesca Ricarda Funk. Si era fermata in semifinale invece Clara Giai Pron, che aveva chiuso con il 15° tempo.