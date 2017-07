Coppa del Mondo, De Gennaro vince nel K1 la prova di Markkleeberg

Giovanni De Gennaro vince la medaglia d’oro nel K1 maschile tra le acque tedesche di Markkleeberg, sede della terza prova stagionale di Coppa del Mondo. Una gara perfetta, quella messa in acqua dal Carabiniere bresciano di Roncadelle, che dopo il decimo posto di semifinale, in finale parte per primo, piazza il tempo e fa sua la medaglia d’oro. A poco più di un anno dall’oro conquistato, sempre in coppa del mondo, nel giugno 2016 a Ivrea, poco prima di volare poi ai giochi olimpici di Rio, Giovanni De Gennaro torna dunque nuovamente sul gradino più alto del podio. L’oro odierno arriva grazie al tempo di 92,83. A 2.95 di ritardo chiude al secondo posto il tedesco Sebastian Schubert mentre il bronzo va al giapponese Kazuya Adachi, staccato da Giovanni De Gennaro di 5.46. Quarto posto, ad un passo dal podio e da quello che sarebbe potuto essere un bis azzurro, Zeno Ivaldi, pagaiatore del CC Verona staccato di 6.33 dalla medaglia d’oro di Giovanni De Gennaro. Pesano sulla sua gara, purtroppo, i due tocchi di palina e i conseguenti quattro secondi di penalità senza i quali anche per Zeno sarebbe arrivata la gioia della medaglia.