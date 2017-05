Pioggia di ori agli Europei di canottaggio: trionfo di Lodo-Vicino, implacabile il 4 senza

Un’Italia meravigliosa dà spettacolo agli Europei di canottaggio a Racice, in Repubblica Ceca. Il medagliere segna già due ori e due bronzi conquistati nelle specialità olimpiche. Erano i favoriti e non hanno deluso le aspettative Matteo Lodo e Giuseppe Vicino nel due senza senior. Gli azzurri hanno preso sin da subito in mano le redini della gara: partenza sprint, poi un passo inavvicinabile per la concorrenza, prima di affrontare gli ultimi 500 metri in totale gestione. Un trionfo mai in discussione per due atleti che a Rio 2016 colsero il bronzo nel 4 senza senior. L’equipaggio tricolore, con il crono di 6’22″580, ha preceduto di 3 secondi e mezzo la Francia. Bronzo per la Serbia.

Implacabile anche il 4 senza senior composto da Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo e Domenico Montrone. Anche in questo caso, l’imbarcazione tricolore, in testa per tutti i 2000 metri della gara, non ha concesso scampo alle avversarie, forte di una supremazia netta. Argento per la Romania, che l’ha spuntata in extremis sulla Russia.

Molto bene anche il nuovo doppio pesi leggeri maschile di Pietro Ruta e Stefano Oppo. Il duo del Bel Paese ha arpionato al fotofinish una preziosa medaglia di bronzo, beffando la Polonia. Oro per i campioni olimpici francesi Pierre Houin e Jeremie Azou davanti agli irlandesi Paul e Gary O’Donovan, autori di una grande rimonta grazie ad un irresistibile serrate finale. Dopo anni difficili, torna a brillare anche il quattro di coppia senior. Quarti a 500 metri dall’arrivo, Romano Battisti, Andrea Panizza, Giacomo Gentili ed Emanuele Fiume hanno cambiato passo nella volata conclusiva, scavalcando la Gran Bretagna e conquistando un bronzo molto promettente in ottica futura. Vittoria netta per la Lituania, seconda la Polonia.