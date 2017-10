Campionati Italiani rinviati a data da destinarsi: inagibile il velodromo di Montichiari

La Federazione Ciclistica Italiana ha emesso un comunicato in cui annuncia il rinvio a data da destinarsi dei Campionati Italiani di ciclismo su pista, che avrebbero dovuto svolgersi dal 4 all’8 ottobre. La motivazione sembra essere l’inagibilità del velodromo Fassa Bortolo di Montichiari, dovuta alle perdite che si manifestano quando piove, finendo per bagnare la pista. Un fatto insolito, ma non nuovo. Già a febbraio, infatti, nel corso di un meeting le gare erano state interrotte, neutralizzate e poi riprese per lo stesso problema. Ancora non si conoscono le nuove date della manifestazione. Il velodromo di Montichiari, tra l’altro, ha ospitato la rassegna iridata juniores sul finire del mese di agosto.

