Addio a Michele Scarponi: il volto più bello del ciclismo

Sorrideva sempre Michele, su e giù dai pedali e per le montagne. Il suo volto era l'essenza del ciclismo, con le guance cave e gli occhi piccoli di chi è sfinito dalla fatica: saliva in cima e gli bastava qualche minuto, un bel respiro e giù a ridere. Michele Scarponi era il bello del ciclismo e del ciclismo è stato un grande campione, vincitore senza vanto di un Giro d'Italia per la squalifica di Contador, magnifico benefattore di Vincenzo Nibali nel trionfo della Corsa Rosa.

Il mio ricordo di Michele è lassù sul Colle dell'Agnello, la Cima Coppi dell'ultimo Giro a quota 2744 metri. La qualità della sfida è altissima e i più audaci grimpeur s'alzano sui pedali per sfidare la gravità. Dopo venti chilometri di tornanti, un monumentale Scarponi sale in solitaria sulla vetta innevata, poi si rialza in discesa e si ferma (letteralmente) per aspettare il suo capitano. Sì perché Nibali deve vincere il Giro d'Italia e da qui inizia la rivoluzione: quel giorno, il 27 maggio 2016, è San Michele Scarponi, patrono Astana sulla Cima Coppi.

Once upon a dear friend life, We rode our bikes into the sky. Le aquile non volano a stormi, eppure Scarponi era l'uomo del gruppo. Michele era un grande corridore: ha vinto 3 tappe al Giro d'Italia, la Tirreno-Adriatico, il Giro del Trentino. Scalatore di razza prima e dopo i doveri di protezione, del Giro vinto nel 2011 si ricordano in pochi perché mancano delle braccia alzate su un traguardo.

" Etna 2011: Contador scattava a ripetizione, Scarponi era incenerito dalla fatica eppure rispondeva. Lì mi commosse, le lacrime escono ora (Paolo Condò) "

Per le meccaniche celesti, Scarponi da quel giorno non vince più fino all'ultima settimana: prima tappa del Giro del Trentino, Michele fa la volata a Innsbruck e trionfa “con quel rapportone” dei grandi uomini di montagna. Il Tour of the Alps è finito ieri e giusto il tempo di una foto coi suoi gemelli: è la vigilia del Giro e si ritorna da capitano perché Aru non ci sarà. Poi questa cosa tremenda, l'incidente, il silenzio, le dita tremule sulla tastiera. E Michele che da qualche vetta lassù dove osano le aquile, starà già sorridendo del suo veloce volo.