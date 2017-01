Addio Dmytro Grabovsky: l'ex campione iridato Under 23 muore a soli 31 anni

Un grave lutto colpisce il mondo del ciclismo come un fulmine a ciel sereno: è morto all’età di soli 31 anni l’ex stella del movimento ucraino Dmytro Grabovsky, il quale sarebbe stato stroncato da un infarto secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni.

Quest’ultimo è noto al grande pubblico soprattutto grazie al successo ottenuto nel 2005 in occasione della prova in linea del Mondiale di Madrid Under 23, a cui aggiunse anche un secondo posto conseguito nella cronometro. L’anno successivo Grabovsky si confermò come uno dei giovani emergenti del panorama internazionale issandosi in seconda piazza nel GiroBio a soli sei secondi di ritardo dal vincitore Dario Cataldo. L’avvento tra i professionisti non fu purtroppo conforme alle attese che erano state riposte in lui, tanto che sia le esperienze alla Quickstep sia alla ISD – Neri furono da dimenticare anche per motivi disciplinari. La sua vita, infatti, così come la sua carriera sportiva, erano state segnate da un problema di dipendenza dall’alcol, al quale aveva tentato di sfuggire nel 2013 decidendo di ricominciare l’attività agonistica in maniera più professionale.

di Simone Brugnoli