Alejandro Valverde che spavento! Una barriera condominiale gli crolla addosso mentre si allena

Curioso e, al tempo stesso, pericoloso incidente per Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo è stato colpito alla spalla da una barriera di un condominio in una zona residenziale di Madrid, abbassatasi prima del previsto.

L’esperto fuoriclasse iberico ha raccontato l’accaduto al quotidiano Marca: “Ho preso una botta fortissima. La barriera condominiale è scesa prima che io la superassi e mi ha colpito le braccia e il petto. Ho provato comunque ad allenarmi, ma ho resistito solo mezz’ora per via del dolore. Spero ora che con il ghiaccio e gli antinfiammatori non ci siano delle conseguenze anche se penso che domani (oggi, ndr) a freddo farà un po’ più male. La cosa positiva è che dovrebbe trattarsi solo di dolori muscolari anche se ora non riesco neanche a muovermi“.

Ricordiamo che la stagione di Valverde dovrebbe iniziare con il Challenge di Maiorca in programma dal 26 al 29 gennaio. L’imprevisto, tuttavia, potrebbe far slittare il ritorno in gara dell’esperto corridore spagnolo. Valverde, inoltre, potrebbe anche disertare la presentazione della Vuelta 2017 in programma quest’oggi.