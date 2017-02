Armstrong rischia grosso: va a processo, rischia multa da 100 milioni

Altri guai in vista per Lance Armstrong. L’ex vincitore di sette Tour de France (1999-2005), potrebbe essere costretto a versare al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti la cifra di 100 milioni di dollari. O almeno questo è ciò che potrebbe accadere al termine del processo che lo vedrà coinvolto. Una corte di giustizia del District of Columbia ha infatti aperto la strada a un processo in cui all’ex ciclista texano vengono chiesti ben 100 milioni di dollari di danni. L’accusa è molto semplice: aver frodato lo Stato per essere stato sponsorizzato dalla US Postal Service, il servizio pubblico postale degli Stati Uniti d’America.

Armstrong ha naturalmente respinto al mittente le accuse, ritenendo queste cause infondate perché lo Stato non avrebbe sofferto alcun pregiudizio, avendo ampiamente beneficiato del suo accordo di sponsorizzazione. Non l’ha pensata così però il giudice Christopher Cooper, che ha spazzato via l’argomentazione del diretto interessatio decretando che se danno è stato, sarà una giuria a deciderlo.

Lance Armstrong dunque andrà a processo e rischierà questa maxi multa. Un’ulteriore pena da pagare per aver messo in piedi quello che la USADA (l’agenzia anti-doping statunitense) aveva definito: “il programma di doping più sofisticato e senza precedenti nella storia del cilclismo" e che era già costato al texano la privazione dei suoi sette titoli vinti al Tour.