Bahrain-Merida: Colbrelli rinnova fino al 2018

Sonny Colbrelli correrà per il team Bahrain-Merida anche per la prossima stagione. Lo annuncia la formazione World-Tour in una nota sul proprio sito ufficiale. Quest'anno il corridore 27enne ha vinto la seconda tappa della Parigi-Nizza e si è piazzato al nono posto nella Amstel Gold Race. "Sono molto felice di annunciare il prolungamento del mio contratto - ha dichiarato Colbrelli - Fin dall'inizio il mio rapporto con la squadra, i nuovi compagni, i direttori sportivi, i meccanici, massaggiatori, team manager e chiunque altro è andato alla grande. Hanno riposto la loro fiducia in me e mi considerano un leader, un capitano. Quando ho ricevuto la proposta di rinnovo non ci ho pensato due volte".