Bettiol lascia la Cannondale: sarà uomo di punta della BMC per le classiche con Van Avermaet

Alberto Bettiol cambierà casacca nel corso della prossima stagione. Uno dei ciclisti emergenti più interessanti per l’Italia in ottica classiche, come confermato dal 6° posto ottenuto a San Sebastián, dal 2018 vestirà la maglia della BMC, lasciando così la Cannondale al termine della stagione.

A rilevarlo è stato il team manager della BMC, Jim Ochowicz: “Alberto Bettiol ha solo 23 anni ma è impegnato da anni nel WorldTour ed ha alcuni ottimi risultati, anche recentemente alla Clasica San Sebastián dove ha chiuso al 6° posto. Non vediamo l’ora di aiutarlo a crescere in particolare per le classiche e per le prove contro il tempo”.

Anche il diretto interessato si dice felice per l’arrivo nella sua nuova squadra. Queste le sue parole: “Ho sempre visto la BMC come una squadra incredibilmente professionale, una delle più grandi del WorldTour. Qualunque sia il mio ruolo, farò del mio meglio. Non vedo l’ora di correre con un campione come Greg Van Avermaet e imparare da lui e dal resto della squadra tutti i segreti delle classiche. Il mio obiettivo è quello di continuare a crescere, come ho fatto negli ultimi anni, e migliorare le mie qualità”.