Boonen appende gli scarpini, tra 100 giorni l'addio sullo sfondo di Roubaix

Aspetterà 100 giorni e poi appenderà gli scarpini al chiodo.

Lo farà a casa sua Tom Boonen, sul pavè della Parigi-Roubaix come ha annunciato sul profilo Twitter il Team Quick Step che si appresta a iniziare la stagione 2017.

Boonen ha alzato ben 4 volte le braccia al cielo sul vedromo di Roubaix, 2005, 2008, 2009 e 2012 e sono solo alcune delle volte in cui il nome del belga è stato inciso nelle coppe e del cuore dei tifosi, quelli che lo aspettavano sui muri delle Fiandre e nelle campagne del suo Belgio, pronto a prendere l’aria in faccia ad ogni ventaglio purché portasse alla vittoria e con lui, nelle classiche, c’era di certo da aspettarselo.

Una carriera spettacolare iniziata nel 2002 e forgiata con le numerose vittorie, tra cui quella del campionato del mondo a Madrid davanti a Valverde e Geslin nel 2005, cinque edizioni in quel di Harelbeke, tre volte campione alla Gent-Wevelgem, tre al Giro delle Fiandre e appunto quattro alla Roubaix, ma questi sono i suoi traguardi più famosi che si vanno a sommare a sei successi di tappa e una classifica a punti al Tour de France e due tappe alla Vuelta a Espana.

Boonen è a caccia del pokerissimo alla Roubaix e attende solo l’ingresso nel velodromo per rendere reale un’ufficiosità nella quale i suoi tifosi ancora stentano a credere. Un pò come Fabian Cancellara che ha voluto correre, e vincere, i giochi olimpici di Rio prima di ritirarsi.

E proprio tra Boonen e Cancellara viene in mente una delle scene più simpatiche proprio della Parigi-Roubaix del 2010: plotoncino di 5 unità, tra questi appunto Boonen e Cancellara. Il gruppetto si da cambi regolari in testa ma sulla sinistra si vede spuntare a velocità raddoppiata, la maglia rossa di Fabian Cancellara che ad andatura regolare e sostenuta passa davanti a tutti lasciandosi i 4 compagni d’avventura alle spalle. Lì al commentatore uscì “Uh la la la, Boonen we have a problem”.

Lo stesso diranno i suoi tifosi dopo il 9 aprile quando sui muri non potranno più tifare il leone di Mol: “Tom Tom Tom, avremo un problema grande...ci mancherai”.