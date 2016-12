Bradley Wiggins si ritira: "La bicicletta mi ha dato tutto. E' il momento giusto di dire basta"

Lo aveva annunciato alla Sei giorni di Gent, oggi lo ha confermato: Sir Bradley Wiggins appende gli scarpini, e la corona, al chiodo.

Lo ha comunicato tramite la sua pagina Facebook in un post pieno di amore verso uno sport, verso un mondo che tanto gli ha dato e a cui lui ha risposto con altrettanta passione e forza. Quanta grinta sprigionata in quei pedali che viaggiavano spingendo wattaggi esorbitanti, quanto sudore scendeva da quelle basette che lo rendevano il Gallagher del ciclismo. Rocker ribelle in giallo che faceva girare la testa alle leggi della fisica e faceva girare i pedali su una corona ovale al posto di quella normale.

Normale. Aggettivo non in linea con il baronetto d’Inghilterra. Wiggo è stato tutto tranne un ciclista tipo ed è per questo che l’abbiamo amato, apprezzato e ci siamo appassionati ad ogni corsa in cui era presente. Al Tour de France del 2012 ad esempio quando nessuno credeva in lui e quando il giallo della Gran Boucle, si è trasformato in oro nella sua Londra ai giochi olimpici.

" Sono stato abbastanza fortunato a vivere un sogno e a realizzare l’aspirazione della mia infanzia, quella di vivere di uno sport di cui mi sono innamorato quando avevo 12 anni. Ho incontrato i miei idoli e corso con loro per 20 splendidi anni. Ho lavorato con i direttori sportivi e con i manager migliori del mondo e sarò sempre grato loro per il supporto. Quello che mi porterò sempre dietro è l’amore incondizionato della gente come risultato del semplice spingere sui pedali per vivere. Il 2012 mi ha letteralmente fatto cambiare mentalità ed è stato un anno a tutto gas. Il ciclismo mi ha dato tutto ma non avrei potuto fare niente di tutto questo senza mia moglie Cath e i nostri splendidi figli "

Queste alcune delle parole di Wiggo postate sul suo profilo Facebook che leggendole, echeggiano nelle menti dei suoi tifosi: quelli che hanno brindato con lui, che si sono sentiti parte attiva del movimento ciclistico, quando alla cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Londra, a suonare la campana c’era proprio Sir Wiggo. Vicino a lui, a sostenerlo anche quelli del Giro del 2013, quando nella crono le gambe non bastavano e la rabbia gli fece gettare la spugna e la bici.

Lo aveva annunciato anche in quel caso, quando più di una volta gli era stato detto “Kids from Kilburn aren’t supposed to win the Tour (I ragazzi di Kilbourn non vincono un Tour)” e lo ha ripetuto oggi nell’addio in grande stile accanto ai numerosi trofei di pista, strada e record dell’ora

" Il 2016 è il capitolo finale della strada, ora guardiamo avanti, piedi per terra e testa sulle nuvole perché i ragazzi di Kilburn di solito non vincono Ori Olimpici e Tour de France. Da adesso, Si "

Grazie Wiggo, Ad Maiora.