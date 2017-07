Bruttissima caduta per Claudia Cretti al Giro Rosa: è in gravi condizioni

Grave caduta per Claudia Cretti, giovane ciclista del Team Valcar, che durante la settima tappa con partenza a Isernia e arrivo a Baronissi (Salerno). La 21enne è caduta durante un tratto in discesa ad una velocità molto elevata, circa 90 km/h: ha battuto la testa ed è stata immediatamente ricoverata all'ospedale di Benevento. Le sue condizioni sono gravi, come confermato dal comunicato della sua squadra che riportiamo qui di seguito. Nella quarta tappa Claudia Cretti aveva chiuso con un bell'ottavo posto.

" Caduta gravissima per Claudia Cretti al Giro Rosa. La ventunenne di Costa Volpino (BG) è finita a terra picchiando la testa durante la settima tappa con partenza a Isernia (IS) e arrivo a Baronissi (SA). L’atleta della Valcar – PBM è caduta in un tratto di discesa, quando la velocità sfiorava i 90 Km/h. Ora le condizioni sono molto gravi e l’atleta è in prognosi riservata, perché si temono danni cerebrali. Terremmo aggiornati gli organi di stampa sugli sviluppi di questa vicenda nel corso delle prossime ore. Per questo chiediamo gentilmente di rispettare le persone direttamente coinvolte nella vicenda: la famiglia dell’atleta in primis, e poi tutte le nostre atlete che sono molto scosse per quanto avvenuto. Daremo informazioni su questa vicenda e sui suoi sviluppi attraverso comunicati ufficiali a mezzo mail e sul sito www.team-valcar.com per evitare la diffusione di notizie false o non precise "