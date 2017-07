Buon compleanno Letizia! Diciott'anni, super Paternoster agli Europei su pista

Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Letizia Paternoster: il futuro del ciclismo femminile su pista è roseo tricolore. La più “vecchia”, Rachele, ha vent’anni ed è campionessa del mondo nello scratch; la più completa, Elisa, di titoli iridati su pista ne ha vinti 3 - scratch, oro e inseguimento a squadre - oltre al Mondiale Juniores su strada a Doha.

Dulcis in fundo, è la piccolina della pista, la diciassettenne Letizia Paternoster, a prendersi la ribalta di mezza estate dagli Europei Juniores. Nata a Cles, regina di Anadia: in Portogallo, la Paternoster ha già vinto 4 medaglie d’oro dominando l’Omnium dopo gli Inseguimenti (individuale record record in 2’20”927 e a squadre) e l’Eliminazione.

L’abbiamo conosciuta meno di un mese fa ai Campionati Italiani di Ivrea, quando vinse crono e gara in linea Juniores nel giorno di Fabio Aru Tricolore: domani Letizia sarà una giovane donna di maggiore età e per l’Italia ci sono 8 ori e due bronzi nel velodromo portoghese. Uno è di Elisa Balsamo, Martina Alzini, Marta Cavalli e Francesca Pattaro nell’inseguimento Under-23 con dedica a Claudia Cretti, compagna di Elisa e Marta nella Valcar PBM. Forza Claudia e viva questa bellissima quota rosa del ciclismo italiano.

Campionati Italiani di IvreaLaPresse