Cancellato il Tour of Qatar 2017 a causa di problemi con gli sponsor

Dopo addirittura dieci edizioni era arrivato il salto di qualità: il Tour of Qatar dal 2017 sarebbe entrato nel massimo circuito internazionale di ciclismo maschile, il World Tour. Inserito inizialmente come di consueto in calendario nei primi giorni di febbraio (in particolare dal 6 al 10), non sarà disputato il prossimo anno. Stessa sorte anche per quanto riguarda la competizione al femminile.

Come scritto in un comunicato dall’UCI, l’Unione Ciclista Internazionale: “Ricevuta oggi la comunicazione della cancellazione sia del Tour del Qatar che del Ladies Tour of Qatar. C’è difficoltà ad attirare il sostegno degli sponsor”.

Molti saranno dunque i ciclisti che dovranno cambiare il proprio percorso ad inizio stagione: soprattutto i velocisti più importanti (da Cavendish a Kristoff, primo e secondo nel 2016 in classifica generale) amavano cimentarsi sulle strade che hanno ospitato l’ultima competizione iridata.