Chi guadagnerà di più nel 2017? Froome, Sagan e Nibali i più ricchi con contratti milionari

Si avvicina sempre più lo start della stagione 2017 per quanto riguarda il ciclismo su strada. Già nel mese di gennaio i corridori inizieranno a sfidarsi sulle strade australiane per quanto riguarda il World Tour, con il Tour Down Under. Occupiamoci però degli stipendi degli atleti...

Chi guadagnerà di più nella prossima annata?

Salto di qualità, ma soprattutto di quantità, per Peter Sagan: con il passaggio dalla Tinkoff alla Bora-Hansgrohe lo slovacco, bicampione del mondo, passerà dai 4.5 milioni di euro guadagnati con Oleg Tinkov ad addirittura 6 milioni di euro circa con il team teutonico a stagione. Da escludere sono poi i premi derivanti dalle vittorie o i piazzamenti nelle varie corse.

Resta nell’amato Team Sky Chris Froome. Il britannico, plurivincitore del Tour de France, ha rinnovato il suo contratto fino al 2018. Ovviamente il suo è uno dei più corposi: le cifre parlano di circa 4 milioni di sterline all’anno (circa 5 milioni di Euro).

Non è da meno il nostro Vincenzo Nibali: il siciliano, detentore del Giro d’Italia, ha deciso di cambiare aria passando dall’Astana al nuovo Team Bahrein Merida. Miglioramento di contratto per l’ex campione italiano: passa da £2.25m-£2.5m (3 milioni di euro) a £3m (3 milioni e mezzo di euro).

In molti poi i corridori che si aggirano tra i 2 e i 3 milioni di euro di stipendio annuale. Partendo da Nairo Quintana, che ha rinnovato per altre tre stagioni con la sua Movistar, passando per il nostro Fabio Aru, primo capitano dell’Astana, arrivando ai velocisti come Alexander Kristoff (Katusha) e Marcel Kittel (Quick Step).