Chris Froome colpito da una macchina in allenamento: bicicletta distrutta

Poteva essere una tranquilla mattinata di allenamento per il due volte vincitore del Tour de France, Chris Froome che proprio qualche giorno fa, aveva rilasciato un’intervista dicendo che la gamba doveva tornare ai massimi livelli, per poter disputare prima un Delfinato e poi Tour, competitivi.

Invece, questa mattina il capitano del Team Sky si è ritrovato vittima dell’ennesimo incidente stradale che coinvolge un ciclista: un automobilista che stava seguendo Froome mentre quest’ultimo si allenava, sembrerebbe averlo tamponato di proposito per poi scappare senza nemmeno sincerarsi delle condizioni del campione.

A raccontare l’accaduto è lo stesso Froome attraverso il suo profilo Twitter, postando la foto della sua bici semi distrutta e dando ulteriori dettagli sulla vicenda.

" Sono appena stato colpito da un automobilista impaziente che mi seguiva sulla strada! Fortunatamente io sto bene, la bicicletta è demolita. L’autista non si è fermato anzi, ha continuato ad andare per la sua strada "

Seguendo la geolocalizzazione del tweet di Froome, l’incidente è avvenuto a Beausoleil in Francia, vicino Monaco ovvero dove risiede il campione del Team Sky con la sua famiglia. Strade di casa ma anche strade che potrebbero far crescere la gamba in vista del Giro del Delfinato, prossimo appuntamento di stagione prima del Tour de France.

Poche settimane fa, la tragedia di Michele Scarponi ha riaperto una cicatrice profonda nel mondo delle due ruote e soprattutto ha portato a galla le problematiche relative alla sicurezza stradale che, per i ciclisti, costituisce una prerogativa del loro mondo del lavoro. Di conseguenza, ci si aspetterebbe che venissero prese le giuste misure per evitare di sentire ancora notizie del genere perché è vero che la strada è il posto di lavoro dei ciclisti e ha di per sé un ampio tasso di pericolosità, ma è pur vero che non si può continuare a ferirsi o peggio morire, sul proprio posto di lavoro.