Ciclismo, doping: positivo Raimondas Rumsas, sospeso in via cautelare

La Prima Sezione del Tna, "in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare, l’atleta Raimondas Rumsas (tesserato Fci) riscontrato positivo alla sostanza GHRP-6 a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia 'out of competition' effettuato a Capannori il 4 settembre 2017". Lo rende noto Nado Italia. Sospeso in via cautelare anche Daniele Mariani (tesserato CSAIN-Ciclismo) "riscontrato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita a seguito di un controllo disposto dal Ministero della Salute (SVD) ex lege 376/2000 al termine della gara '12° Memorial Antonio De Felice' svoltasi a Ciampino (Roma) in data 10 settembre 2017".