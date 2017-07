Ciclismo, Elia Viviani cambia squadra: dal 1° agosto correrà con la UAE-Emirates

Il divorzio era nell’aria e fra poco sarà ufficiale: Elia Viviani lascerà il Team Sky. La novità emersa nelle ultime ore riguarda però la tempistica di questo addio. Infatti Viviani ha un contratto che lo lega al Team Sky fino al 2018 e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due parti avrebbero trovato un accordo per concludere subito il rapporto. Nel concreto, Viviani verrà liberato dal Team Sky per trasferirsi ad un una nuova squadra. Nello specifico, si tratta della UAE-Emirates di Giuseppe Saronni, che abbraccerà il campione olimpico di Rio 2016 a partire dal 1° agosto.

Una scelta che arriva dopo una serie di incomprensioni tra Viviani e Sky, come la mancata convocazione per il Giro d’Italia, decisione che non è stata gradita dal ciclista veronese. Viviani non si è mai sentito al centro del progetto tecnico e ora avrà invece una squadra a suo completo supporto, dove potrà fare il definitivo salto di qualità. Per quanto riguarda il calendario, Viviani correrà da oggi il Giro d’Austria con la Nazionale, in preparazione dell’Europeo, e poi punterà alla Vuelta, dove correrà quindi come capitano della UAE-Emirates.

Alessandro Farina