Claudia Cretti ha lasciato l'ospedale di Benevento: torna in Lombardia per la lunga riabilitazione

Dopo ventisei giorni di ricovero all'Ospedale Rummo di Benevento, Claudia Cretti ha lasciato nella notte l'ospedale campano per tornare in Lombardia. La giovane ciclista di Costa Volpino, nel bergamasco, era stata coinvolta lo scorso 6 luglio in un grave incidente in discesa, a velocità molto elevata, in località Fragneto Monforte durante la settima tappa, da Isernia a Baronissi, del Giro d’Italia femminile. Dopo un lungo intervento per ridurre i danni cerebrali, le condizioni di Claudia sono andate via via migliorando, sempre nel reparto di rianimazione, fino al progressivo risveglio dei giorni scorsi. Un cammino raccontato giorno per giorno dalla madre, Laura Bianchi, attraverso il suo profilo Facebook: lei stessa, con un lungo post, ha voluto prima annunciare il trasferimento di Claudia, ed allo stesso tempo ringraziare lo staff dell'ospedale e tutte le persone che sono state vicine alla famiglia in questi lunghissimi ventisei giorni.

Ora il processo di ripresa della giovane ciclista vive un nuovo capitolo: Claudia Cretti ha lasciato nella notte l'ospedale di Benevento e nelle prossime settimane sarà ospite in un centro riabilitativo nel bresciano. Un altro passo importante verso il pieno recupero.