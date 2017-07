Claudia Cretti operata a Benevento dopo la caduta, la prognosi resta riservata

Claudia Cretti, la ciclista del Team Valcar-PBM coinvolta ieri in una brutta caduta durante la settima tappa del 28° Giro Rosa, la Isernia-Baronissi, è stata sottoposta ad urgente doppio intervento chirurgico presso l'ospedale Rummo di Benevento, prima alle 18.30 e poi in piena notte. La prognosi resta riservata. Per ulteriori aggiornamenti bisognerà attendere la pubblicazione del prossimo bollettino medico, atteso intorno alle 12.30. La 21enne ciclista bergamasca era finita a terra, in un tratto in discesa, sbattendo la testa contro il guardrail. "Grazie a tutte le persone che sono state vicine a Claudia Cretti con il pensiero nelle ultime ore", ha scritto la Valcar-Pbm su Facebook. "Le compagne di squadra saranno regolarmente a via dell'8/a tappa del Giro Rosa: questo è il miglior modo per stare vicine a Claudia".

