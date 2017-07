Claudia Cretti: rinviato il risveglio dal coma. La mamma: “Ancora qualche ora, forse pochi giorni"

Claudia Cretti continua la battaglia per la vita. La giovane ciclista bergamasca, caduta durante la settima tappa del Giro Rosa, si trova ancora ricoverata in coma farmacologico all’Ospedale “G. Rummo” di Benevento.

L’atleta della Valcar è caduta in discesa, quando andava ad una velocità di circa 90 chilometri all’ora, battendo violentemente la testa. Nei giorni scorsi vi avevamo già riportato la notizia di un miglioramento delle sue condizioni, non più in pericolo di vita dopo ben due interventi di craniotomia decompressiva, realizzati in seguito al grave trauma cranico rimediato dalla Cretti nella caduta. Si era ipotizzato il risveglio dal coma, ovvero la riduzione dei farmaci che tengono la ragazza sedata. Ieri però, l’equipe di neurorianimazione dell’Ospedale di Benevento, una volta valutati tutti i parametri, ha deciso di posticipare la “superficializzazione”.

“I dottori hanno deciso di aspettare ancora qualche ora, forse qualche giorno“, ha dichiarato la mamma Laura sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. “Vogliono attendere la situazione perfetta“.

