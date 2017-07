Claudia Cretti si sta riprendendo. La mamma: “Mi ha riconosciuta e chiamata"

Claudia Cretti si sta riprendendo pian piano dopo il bruttissimo incidente al Giro Rosa. La caduta durante la settima tappa, il grave trauma cranico, due interventi di decompressione, il lungo periodo in coma da cui è uscita all’inizio della scorsa settimana. La mamma Laura ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “È successo: ha riconosciuto me e proprio a me ha cercato di dire “mamma“”.

Parla anche papà Beppe: “È una neonata che sta imparando di nuovo a muoversi però brucia le tappe: quello che i bambini apprendono in settimane, lei lo fa da un giorno con l’altro. Eravamo un po’ delusi perché da due giorni non vedevamo progressi. Martedì, io e mio figlio Giacomo siamo stati tre ore con lei, stimolandola a parlare. A un certo punto le abbiamo avvicinato il telefono all’orecchio perché sentisse la voce della madre, rimasta in hotel. “Ciao Claudia” ha detto mia moglie, e lei ha iniziato a mormorare, a interagire: come se rispondesse, come se cercasse di dire “mamma”. Laura ha capito l’importanza del momento e si è precipitata in ospedale. Claudia l’ha riconosciuta e ha continuato questa specie di dialogo: si capiva che voleva parlare. Per la prima volta ha anche sorriso, l’ha fatto davanti alla sorellina Sofia. E, quando la mamma le ha chiesto un bacio prima di andare via, lei gliene ha dati due“.

Tra pochi giorni Claudia dovrebbe lasciare l’ospedale di Benevento in cui è ricoverata per trasferirsi più vicina a Costa Volpino dove abita. Non si parla più di rianimazione ma di riabilitazione e le notizie sono sempre più confortanti.