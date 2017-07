Claudia Cretti non è più in pericolo di vita: intanto la Procura indaga sull'incidente

Un sospiro di sollievo, ma le dita rimangono incrociate. Tutto il mondo del ciclismo sorride per le notizie che arrivano dai genitori di Claudia Cretti, vittima di una bruttissima caduta durante il Giro Rosa. L’atleta, in coma da diversi giorni, non sarebbe più in pericolo di vita. “Siamo tutti più sollevati per i primi segnali positivi. Claudia non è più in pericolo di vita. Grazie a tutti per il sostegno e le centinaia di messaggi arrivati per Claudia e per la nostra famiglia” le parole del padre di Claudia su FB.

“La stanno preparando al risveglio, che però non so dirvi quando avverrà, tra qualche giorno forse. E questo è possibile perché è stata bravissima, in questi sei giorni ha fatto tutto quello che doveva fare (...) Sogno di portarla al mare, di andarci tutti insieme” commenta la madre su Facebook. Una volata che sembra essere dunque vinta dalla giovanissima atleta del Team Valcar.

Aperta l'inchiesta

Nel frattempo però la Procura di Benevento indaga sull’incidente avvenuto nella corsa rosa: la Polizia stradale ha sequestrato l’ammiraglia del Team Valcar e la bicicletta di Cretti per provare a capire le dinamiche dell’incidente. Il mezzo era intatto, ma la leva del freno sinistro era piegata verso l'interno. S'indaga su eventuali omissioni nel rispetto delle norme di sicurezza, basandosi su alcuni filmati dell'incidente registrate da altre ammiraglie che seguivano il Giro Rosa.