Compagni da sempre e per sempre: anche il pappagallo Frankje omaggia Michele Scarponi

Sono passate già 48 ore dal tragico incidente che ha coinvolto Michele Scarponi e ancora adesso l’incredulità regna sovrana. È difficile riuscire a credere al pensiero che quel gregario umile, quel gran capitano e quel grande uomo, non possa più attaccarsi il numero dorsale. Ci sarebbero tante cose da dire, o meglio, avremmo tante domande che meriterebbero una risposta che forse nemmeno Michele stesso sarebbe in grado di dare. Conoscendolo, svierebbe le questioni in qualche modo simpatico, tale da farci dimenticare quello che in realtà avremmo voluto chiedergli.

Scarpa era il simbolo di un ciclismo che sarà difficile vedere ancora. Parlarne al passato mette i brividi perché ancora si fa fatica a crederci. Non ci si può credere.

Ed è per questo, che continueremo a parlare dell’Aquila di Filottrano col sorriso sulle labbra e se possibile al presente, perché lui in quel gruppo c’è ancora. Ma che dico in quel gruppo, Scarpa sarà davanti a quel plotone, che sia per tirare, per coprire i buchi o per farci vedere quanto sia bello alzare le braccia al cielo dopo 200km di fatica, come al Tour of the Alps.

E lo sappiamo. E come se non bastasse, ne abbiamo lo conferma.

Frankje il pappagallo, veglia sull'incrocio della tragediafacebook

Ce lo ha giurato Frankje. Il suo amico pennuto, il suo compagno di sgambate, quello a cui diceva “Butta giù un dente” ma anche “Non è così che mangi i km”, quando col becco cercava di sgranocchiare il computerino della sua bici. Frankje è un pappagallo che vive proprio a Filottrano, paese di Michele. Il suo proprietario ha deciso di farlo vivere in semilibertà e il pappagallo è protagonista di molti video in bici con il campione Marchigiano.

In quell’incrocio del destino, tra i tanti mazzi di fiori che la gente ha lasciato in omaggio di Michele Scarponi, è arrivato anche il pensiero di un amico speciale. Frankje, appollaiato su un cartello stradale posto proprio su quell’incrocio che veglia su viale Indipendenza, quasi a controllare che la memoria del ciclista resti sempre viva e che il suo ricordo non svanisca mai.

Frankje non se ne vuole andare da lì. Come se anche la sua vita si fosse fermata in quell’incrocio. Un’immagine che vale più di mille parole e che fa commuovere, tanto Michele, non sai quanto.

" Con Michele, oltre alla divisa dell’Astana e ai disegni dei suoi piccolo Giacomo e Tommaso, ci sarà anche un ulivo. Simboleggia le nostre terre, ma anche perché e’ una pianta resistente al caldo e al freddo, proprio come un ciclista, che soffre di tutto e non cede "

Già, Michele, sei il simbolo di un’intera regione che piange ancora. Quella regione che ti ha amato sempre, nel bene e nel male e che anche adesso ti giura amore certa che tu, da lassù, ricambierai.

Perchè in fondo Michele, lo sai tu , lo sa Frankje e lo sappiamo anche noi. Ci sei. Ci sarai anche al Giro del Centenario da vero capitano, nel vento, a spingere nel sellino dei tuoi compagni di avventura quando la salita si farà troppo dura. Quando la Cima Coppi sembrerà troppo lontana e quando il freddo gelerà le gambe degli scalatori migliori del mondo. Tu ci sarai. Così ci hanno insegnato a credere, nessuno se ne va mai per davvero, se è vivo il ricordo nel cuore di chi resta. Quest’anno quindi non odiate le folate, sarà Michele che vi spinge verso il traguardo e così, continuerà a vivere. E a vincere.