Contador: “Il Tour de France è il mio obiettivo per il 2017, posso vincerlo ancora una volta"

Arriva una di quelle dichiarazioni importanti, che potrebbero essere molto importanti in vista della prossima stagione ciclistica. Il protagonista di tali parole è Alberto Contador, lo spagnolo, recentemente passato alla Trek-Segafredo, che ha annunciato che quest’anno punterà molto sul Tour de France. L’iberico, uno dei più grandi della sua generazione, vincitore almeno due volte nei tre Grandi Giri, ha rilasciato un’intervista alla testata spagnola ABC in cui ha dichiarato di voler “tornare a vincere il Tour de France“. Contador ha poi aggiunto: “Credo di essere in grado di farlo. Inoltre nelle ultime edizioni della corsa sono stato sfortunato, soprattutto con le cadute. Il Tour è sicuramente il mio grande obiettivo della prossima stagione” (fonte: SpazioCiclismo). Ricordiamo come El Pistolero abbia già due volte raggiunto gli Champs Elysée in maglia gialla, in particolare nel 2007 e nel 2009, mentre ha partecipato ritirandosi anzitempo nel 2014 e nel 2016.

