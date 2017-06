Giro del Delfinato: Contador penalizzato di 20 secondi, scavalcato da Bardet nella generale

Dopo aver pagato una giornata non proprio positiva, Contador sembra essersi ripreso nella tappa dell’Alpe d'Huez, riuscendo a fare meglio di Aru, Froome e Valverde. Lo spagnolo era riuscito a conservare la 6a piazza alla vigilia dell’ultima, durissima, giornata che porta tutti a Plateau de Solaison, ma a fine tappa la giuria di corsa ha deciso di penalizzare il corridore della Trek Segafredo per aver ricevuto una bottiglietta d’acqua negli ultimi 15 km di corsa, cosa vietata da regolamento. 20’’ di penalizzazione nella generale, con Bardet che scavalca quindi Contador per la sesta posizione.

Questo il commento del tre volte vincitore del Tour de France...

" Questa penalizzazione non stravolge la mia visione. Il mio obiettivo non era la classifica o arrivare sul podio, quello che conta per me in questo Delfinato, è solo guardare la mia performance e le mie sensazioni tappa dopo tappa. Oggi è stata una frazione molto veloce a causa della fuga e della volontà del gruppo di rientrare, ma mi sono sentito bene. Sono contento, la sensazione è che giorno dopo giorno la mia condizione sta crescendo [Alberto Contador a fine tappa] "