Daniel Oss firma con la BORA, sarà il compagno di Peter Sagan

Dopo 5 stagioni alla BMC, Daniel Oss ha scelto di cambiare casacca e firma un nuovo contratto con la BORA – Hansgrohe. Il trentino diventerà così un preziosissimo uomo squadra per Peter Sagan, in modo particolare nelle classiche del nord. I due erano già stati compagni nella Liquigas e per questo hanno già una buona Intesa. Oss a 30 anni vanta solo due vittorie da professionista (il Giro Del Veneto nel 2010 e una tappa del USA Pro Challenge nel 2011), ma possiede una grande esperienza nelle classiche, dove ha trovato anche diversi piazzamenti di rilievo.

Queste le sue parole all’inizio di questa nuova avventura:

" Sono molto felice di ritrovare alcuni dei miei vecchi compagni di squadra come Peter Sagan e Marcus Burghardt. C’è anche un altro mio amico del Trentino in squadra e si tratta di Cesare Benedetti, quindi so che ci divertiremo. La BORA – hansgrohe ha delle grandi ambizioni e io volevo una nuova sfida dopo 5 anni alla BMC. La squadra sta migliorando in fretta e io sono orgoglioso di farne parte "

Oltre a Oss, la BORA – hansgrohe ha comunicato anche l’ingaggio di Peter Kennaugh, forte passista scalatore della Sky, che cercherà di ritagliarsi delle soddisfazioni personali in questa nuova avventura.

