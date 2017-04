Domani il funerale di Scarponi: attesi in 7000 per l'ultimo saluto. Gli sarà dedicata una piazza

Centinaia di persone alla camera ardente di Michele Scarponi. Al PalaGalizia di Filottrano, in provincia di Ancona, gente di ogni età, amici e parenti, insieme a sportivi e tifosi hanno voluto dare l'ultimo saluto al ciclista morto sabato mattina, travolto da un furgone mentre si allenava proprio nel piccolo paese nei pressi di Jesi. Presente la famiglia del corridore scomparso, a partire dalla moglie Anna e dai due gemellini Giacomo e Tommaso di non ancora 5 anni. Proprio a loro Scarponi la sera prima del tragico incidente aveva donato una maglietta del Tour of The Alps in cui aveva vinto una tappa.

Video - Valverde: "Questa vittoria è per Scarpa. Il premio della Liegi andrà alla sua famiglia" 02:18

Una grande foto ritrae il vincitore del Giro d'Italia 2011 con la maglia dell'Astana, la sua squadra. Ieri i corridori della squadra kazaka hanno preso parte alla Liegi-Bastogne-Liegi con il lutto al braccio e partendo in testa al gruppo in segno di omaggio verso il loro compagno che non c'è più. La camera ardente è aperta fino ai funerali, previsti per domani alle 15.30. Prevista la presenza di tanti ex compagni di squadra di Scarponi e i dei vertici del ciclismo italiano. Poi la cerimonia al campo sportivo comunale 'San Giobbe' celebrata dal cardinal Edoardo Menichelli, vescovo della diocesi Ancona-Osimo, insieme a Don Carlo Carbonetti, parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Video - Sorridente e vincente, vogliamo ricordarti così. Ciao Michele... 01:00

Tanti i protagonisti del mondo del ciclismo già arrivati a Filottrano per rendere omaggio a Scarponi, fra questi l'ex direttore sportivo di Scarponi, ai tempi della Lampre-Merida, Orlando Maini che lo ha ricordato con parole di sincera ammirazione:

" Scarponi era un capitano speciale. Era un ragazzo che aveva un sorriso particolare e aveva sempre una parola per tutti. Lui sapeva di essere uno sportivo e trasmetteva dei grandi valori. Dobbiamo ricordarcelo così" "

Anche la mamma e il papà di Marco Pantani, altro ex campione sfortunato, hanno voluto rendere omaggio al campione della Astana. "Era una persona squisita", ha detto la signora Tonina Pantani ai cronisti presenti. Intanto il sindaco di Filottrano, Lauretta Giulioni, ha annunciato che intitolerà una piazza al ciclista scomparso.

" Sentivo di farlo. Continua per noi questo momento di tristezza e di lutto" "