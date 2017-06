Doping, ciclismo: positivo all'Epo, sloveno Kocjan squalificato 4 anni

L'Uci ha squalificato per quattro anni lo sloveno Jure Kocjan, risultato positivo all'Epo in un nuovo controllo su un campione fuori competizione prelevato l'8 marzo 2012. Il Tribunale antidoping, fa sapere l'Unione Ciclistica Internazionale, ha riconosciuto il corridore "colpevole di infrazione per presenza di sostanze proibite e di falsificazione, o tentativo di falsificazione, nel corso del procedimento di gestione dei risultati".