Dopo la squalifica, la nuova vita di Luca Paolini riparte da un bar di Como

Testa e cuore. Lo ricordiamo mentre li indica nella foto che lo ritrae vittorioso alla Gent-Wevelgem del 2015, il suo ultimo traguardo importante. È Luca Paolini, ciclista che fino alla scorsa stagione militavana nel team russo della Katusha, lo stesso che ieri ha compiuto 40 anni e che oggi apre un nuovo capitolo della sua vita, in un bar storico nel centro di Como.

Paolini era stato sospeso 18 mesi per cocaina e 18 mesi in uno sport condizionato dall’alto tasso atletico, sono veramente un’infinità. Ancor più per chi, come lui aveva dato tanto al ciclismo dentro e fuori dal gruppo, abbandonare quasi un anno prima l’attività agonistica, lascia l’amaro in bocca.

Eppure Paolini non è di certo l’ultimo del gruppo perché uno che si veste del bronzo mondiale nel 2004, con podi alla Sanremo e alle Fiandre, vittoria di tappa alla Vuelta e quella al Giro del 2013 che gli ha permesso anche di vestire, per la prima volta in carriera la maglia rosa, fino ad arrivare nel 2015 all’apice della carriera, pur a 38 anni alla Gent-Wevelgem.

A scendere dalle luci della ribalta però, ci vuole veramente poco e con la stesa rapidità la carriera del Gerva si è andata via via spegnendo. Una dipendenza la sua, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, da Benzodiazepina, principio attivo di alcuni sonniferi usati in grandi quantità e di un’assunzione isolata di cocaina.

" La famiglia ha vuto un ruolo fondamentale nel farmi risollevare. Forse la situazione più difficile è stata con mia figlia Gaia che ha 16 anni ora. Da genitore, dovresti essere tu l’esempio e invece... "

Allora il Gerva c’ha dato dentro, non si voleva fermare perché pur con le nuove leve in arrivo, lui avrebbe potuto trovare un posto in qualche Big del calendario World Tour. Tra queste anche la Bahrein-Merida era una delle papabili per Poalini che si è sentito dire di No, perché in Bahrein ci sono regole rigide sull’uso e abuso di alcool e e droga.

" Anche l’Astana mi ha detto di No. Vinokourov mi ha detto che con la squalifica che avevo, non poteva prendermi. Detto da lui, mi ha fatto sorridere... "

E allora, tante grazie ma anche ciao ciclismo agonistico e benvenuta alla nuova vita di Paolini, come imprenditore in un bar di Como ma lo stesso ciclista nativo di Milano l’ha dichiarato: non sarà un addio. La bicicletta resterà sempre nelle gambe del Gerva, in un’altra forma però che non vediamo di certo l’ora di conoscere.